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13 июля 2025 в 05:49

Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск за терроризм

МВД РФ: сын режиссера «Моей прекрасной няни» объявлен в розыск как лидер РДК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сына режиссера культового сериала «Моя прекрасная няня» Василия Кирющенко объявили в федеральный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. Он фигурирует как один из руководителей запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Против Кирющенко возбуждены уголовные дела по тяжким статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и организации деятельности террористической организации.

Василий Алексеевич Кирющенко 1974 года рождения объявлен в розыск в России,заявил собеседник агентства.

Позже база МВД РФ подтвердила объявление в розыск одного из лидеров запрещенного в России РДК. В карточке сказано, что речь идет о сыне режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из данных в базе розыска министерства. В карточке с его именем говорится, что поводом послужило уголовное дело, но по какой статье, не уточняется.

До этого стало известно, что следствие попросило суд заочно арестовать основательницу интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.

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