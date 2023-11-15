Марк Твен — американский классик, журналист, оратор и моряк Вспоминаем, как жил и творил автор «Приключений Гекльберри Финна»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Марк Твен

30 ноября 2023 года исполняется 188 лет со дня рождения Марка Твена. Писатель, журналист и лектор, он подарил миру литературы остроумных авантюристов, покоривших не одно поколение читателей. Его творчеством восхищались Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Максим Горький, Александр Куприн. Последний писал, что именно Твен воспел величие человека во времена, когда «героическое начало, казалось, пропало навеки». Обращаемся к биографии Марка Твена и вспоминаем, как жил и прославился автор «Приключений Гекльберри Финна».

Биография Марка Твена

Писатель появился на свет в последний день осени 1835 года — 30 ноября. Он происходил из семьи судьи. При рождении мальчик получил имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. Сэм стал третьим ребенком в семействе: у него были старшие брат Орайон и сестра Памела. Чуть позже появился младший брат Генри. Еще трое детей Клеменсов — Маргарет, Бенджамин и Плизант — погибли в малолетстве.

Детские годы Сэмюэла прошли в городке Ханнибал, штат Миссури. Клеменсы жили бедно. А когда Сэмюэлу было двенадцать лет, ситуация обострилась еще сильнее: отец семейства скончался от пневмонии и оставил наследникам массу долгов. Пытаясь прокормить себя и родных, Орайон стал издавать собственную газету. Сэмюэл поддерживал брата и подрабатывал у него наборщиком текстов. Иногда он под чужими именами публиковал в газете собственные сочинения.

Сэма всегда привлекало море, поэтому в 1857 году он пошел учиться на лоцмана. До начала Гражданской войны он работал на речном пароходе. В 1861 году братья Клеменс перебрались в небольшой город Вирджиния. Сэмюэл присоединился к шахтерам, добывающим серебро, но эта работа не принесла ожидаемого дохода. Тогда Клеменс устроился в местную газету. А затем он переехал в Сан-Франциско, где стал работать сразу в нескольких издательствах.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Марк Твен в молодости

Литературный путь Марка Твена

В эту пору, в середине шестидесятых, началось становление Сэмюэла как писателя. Он взял литературное имя Марк Твен, позаимствованное из судоходнической терминологии. Псевдоним Клеменса дословно переводится как «метка двойка» — минимальная глубина, подходящая для хождения речных судов (две морские сажени).

В 1865 вышел рассказ Твена «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса». Именно он принес писателю известность. Юмористический рассказ был перепечатан крупными американскими газетами и нашел поклонников по всем Штатам.

Карьера быстро пошла в гору. Марк Твен был отправлен в командировку на Гавайи. Там он начал публиковать путевые заметки, которые пользовались большой популярностью. Вернувшись в Сан-Франциско, Твен обнаружил, что обрел литературную славу. Писатель начал вести лекции, с которыми исколесил США. Остроумные высказывания Марка Твена разлетелись на цитаты.

Затем последовала еще одна командировка — в Европу. Твен печатал заметки, на основе которых был написан успешный роман «Простаки за границей». Далее были изданы такие книги Марка Твена, как:

роман «Приключения Тома Сойера» (1876);

очерки «Пешком по Европе» (1880);

роман «Принц и нищий» (1881);

сборник «Жизнь на Миссисипи» (1883);

роман «Приключения Гекльберри Финна» (1884);

роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889);

роман «Том Сойер за границей» (1894);

повесть «Том Сойер — сыщик» (1896) и другие работы.

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Обложка книги «Приключения Гекльберри Финна»

Тексты Твена написаны в рамках направления критический реализм. Писатель высмеивал социальное неравенство, расизм и коррупцию. Философское содержание его работ уравновешивал доступный разговорный язык, сдобренный просторечием и юмором. В XIX веке такой метод считался новаторским, и именно он позволил имени Марка Твена закрепиться в истории американской литературы.

Личная жизнь и семья Марка Твена

Говоря о биографии Марка Твена, нельзя не сказать пару слов о семейной жизни литератора. В семидесятых, на пике популярности, писатель связал свою судьбу с возлюбленной Оливией Лэнгдон. Первые годы совместной жизни были нестабильными. Супруги Клеменс часто переезжали: они жили сначала в Буффало, затем в Эльмире, позже в Хартфорде. Первый ребенок Сэмюэла и Оливии родился недоношенным и скончался, не дожив до двух лет, а сама Оливия заболела брюшным тифом.

Марк Твен продолжал читать лекции и издавать сатирические произведения. Его гонораров хватало, чтобы обеспечить семье комфортную жизнь. Но даже при таком раскладе трудности не отступали. Кризис девяностых заставил Клеменсов временно перебраться в Англию. А в начале XX века издательская компания Твена объявила себя банкротом, что также сказалось на состоянии семьи.

На глазах Марка Твена скончались трое из четырех его детей. Он также застал кончину любимой жены и друзей. В последние годы жизни писатель впал в депрессию. Но даже в подавленном состоянии он продолжал публиковать остроумные юмористические тексты.

Точка в биографии Марка Твена была поставлена 21 апреля 1910 года. Урожденный Сэмюэл Клеменс скончался в возрасте 75 лет.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Марк Твен

Интересные факты из биографии Марка Твена

Личная жизнь Марка Твена была не менее насыщенной, нежели его творчество. Вот только некоторые интересные факты из биографии писателя:

в день рождения писателя на небе можно было увидеть комету Галлея. Она же пролетела над Землей 20 апреля 1910 года, за день до смерти Твена;

Сэмюэл Клеменс родился недоношенным, в возрасте семи месяцев, и до семи лет страдал от слабого здоровья;

Сэмюэл не окончил школу. После смерти отца он был вынужден оставить учебу, чтобы зарабатывать деньги и кормить семью;

в 1864 году Твен, работавший журналистом, вызвал на дуэль сотрудника газеты-конкурента. Однако писатель смог избежать поединка, своевременно перебравшись в Сан-Франциско;

первым критиком, написавшим восторженную рецензию на роман «Простаки за границей», оказался сам Марк Твен: он опубликовал хвалебный отзыв анонимно;

Марк Твен всем сердцем любил кошек: он мог содержать до девятнадцати кошек единовременно;

первое свидание Сэмюэла и Оливии, будущей четы Клеменс, прошло на лекции Чарльза Диккенса;

большинство лекций Твена так и не дошли до наших дней: писатель крайне редко записывал свои выступления;

одним из ближайших друзей Марка Твена был Никола Тесла;

Твен интересовался паранормальными явлениями и состоял в «Обществе психических исследований». При этом он отрицательно относился к религии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Марк Твен

Цитаты Марка Твена

«Когда сомневаешься — говори правду»;

«Хорошее воспитание — это умение скрывать, как много мы думаем о себе и как мало о других»;

«Можешь быть небрежным в одежде, если это в твоём характере. Но душу надо содержать в опрятности»;

«Правда невероятнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет»;

«Люди, у которых есть своё горе, умеют утешать других»;

«Человечество обладает одним поистине мощным оружием, и это — смех»;

«Если вы говорите только правду, вам не нужно ни о чем помнить»;

«Секрет успеха в том, чтобы начать».

Теперь вы знакомы с краткой биографией Марка Твена. В свое время урожденный Клеменс способствовал развитию англоязычной литературы. И сегодня, спустя 188 лет со дня рождения писателя, его произведения являются общепризнанной мировой классикой.

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