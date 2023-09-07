Марк Захаров — человек, подаривший имя «Ленкому» Уже полвека спектакли Марка Захарова производят фурор, а фильмы признаны классикой кинематографа

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Марк Захаров

Марк Захаров — один из мэтров отечественного театра и кино. Его спектакли ставятся по всему миру, а фильмы разошлись на цитаты и взрастили не одно поколение зрителей. Именно он подарил публике «Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Юнону и Авось» и еще десятки работ, признанных классикой. И даже после кончины режиссера его наследие продолжает жить и развиваться.

Ранняя биография и начало пути Марка Захарова

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. От отца он унаследовал фамилию Ширинкин. В будущем сменил ее на более благозвучную фамилию деда. По национальности Марк Захаров считал себя чистокровным русским. Однако известно, что у него есть и еврейские корни. Отцовская линия восходит к евреям-караимам.

Любовь к театру проснулась в Захарове еще в детстве, после просмотра «Синей птицы» во МХАТе. Позже Марк стал завсегдатаем кукольного театра Образцова. Он также посещал детский драмкружок, который вела его мать. В школьные годы занимался в театральном кружке Дома пионеров Москворецкого района. Он числился в одной группе с Андреем Тарковским.

Ранние годы жизни Марка Захарова нельзя назвать беспечными. В 1934 году его отца за контрреволюционную деятельность отправили в ссылку в Сибирь. Не помогла даже его прежняя служба в Красной армии. Мать Марка, оставившая мечту стать актрисой, последовала за мужем и взяла сына с собой.

Вернуться в Москву семья смогла только в 1943 году. В столице они вели полуголодное существование. Впрочем, нищета не погасила в Марке интерес к искусству.

По окончании школы Захаров решил стать актером. Он не прошел вступительные экзамены во МХАТ, зато был принят в ГИТИС. Там с ролей второго плана началась его сценическая карьера. И там же Марк Захаров встретил будущую жену — актрису Нину Лапшинову. Вскоре после свадьбы у них появилась дочь Александра, впоследствии актриса, удостоенная звания народной артисткой СССР. Супружеский союз продержался почти 60 лет и распался только со смертью Лапшиновой в 2014 году.

По окончании ГИТИСа Захаров был распределен в Пермь. Это важная страница в биографии Марка Захарова. Ведь именно во время службы в Пермском драмтеатре в нем проснулся интерес к режиссуре. Впрочем, тогда эксперименты Захарова не выходили за рамки самодеятельности.

В первую очередь Марк Захаров оставался актером театра. И на эту должность он поступил по возвращении в столицу. Он присоединился к труппе Московского драмтеатра имени Н. В. Гоголя. Сохранились фото Марка Захарова, выступающего на сцене.

Все это время сферы интересов Марка Захарова постоянно расширялись. Он пробовал себя в писательстве и рисовании. И окончательно укрепился в желании оставить актерство ради карьеры режиссера. Так жизнь привела Марка Захарова сначала в Студенческий театр МГУ (ныне известный как МОСТ), а позже в Московский театр сатиры.

В амплуа режиссера Марк Захаров дебютировал со спектаклем «Дракон», основанным на одноименной пьесе Е. Шварца. После этого он поставил еще не одну пьесу в МОСТе. А в 1965 году вызвал ажиотаж с комедией «Доходное место» в Театре сатиры. Она была исполнена 40 раз.

Но вскоре пьеса попала под запрет со стороны властей. Правящие верхушки сочли постановку «не соответствующей советской идеологии». Та же судьба постигла комедию «Банкет». И все же запреты не помешали Захарову заслужить признание зрителей. Его работы неизменно становились предметом обсуждений.

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Марк Захаров и Инна Чурикова на репетиции в «Ленкоме»

До последнего вздоха: Марк Захаров и «Ленком»

Марк Захаров пришел в «Ленком» в 1973 году. Он сразу получил должность главного режиссера. Именно в этом театре были поставлены наиболее известные спектакли Марка Захарова. С его подачи на сцене были поставлены «Тиль», «В списках не значился» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», одна из первых рок-опер СССР. В труппе Захарова числились Людмила Зорина, Олег Янковский​, Татьяна Догилева и другие ныне именитые актеры. Как режиссер Захаров отличался требовательностью, за что получил прозвище Мрак Анатольевич.

В 1981-м «Ленком» представил рок-оперу «Юнона и Авось», которая сразу произвела фурор. Билеты разлетались мгновенно. А растроганные зрители неизменно подпевали финальной песне «Аллилуйя любви». Вскоре постановка отправилась за границу. Ее показали во Франции, США, Голландии и Германии. За последующие 40 лет «Юнона и Авось» была поставлена более тысячи раз. Это наиболее яркий эпизод в биографии Марка Захарова.

Примерно в это же время, в 1983 году, Захаров устроился на вторую работу. Он вернулся в родной ГИТИС. Там он вступил в должность педагога театрального мастерства. Дипломные работы его учеников пользовались впечатляющим успехом. Например, постановка «Мастер и Маргарита» 2001 года была показана в Институте театрального искусства более 50 раз.

А в 2007 году состоялся фестиваль «Ученики мастера». В рамках мероприятия были представлены шесть спектаклей студентов Захарова. Выпускники на практике продемонстрировали умения и вкус, воспитанные в них именитым педагогом. При этом каждый из них сохранил индивидуальность.

В восьмидесятых Марк Захаров продолжал экспериментировать с жанрами. Он представил на суд зрителей «Ленкома» несколько «тихих» спектаклей, включая чеховскую «Чайку». Особенностью этих постановок было отсутствие музыкального сопровождения. Захаров также режиссировал телеспектакли. Однако сам он этот жанр недолюбливал, считал, что на экране спектакли теряли свою заразительную энергетику.

Марк Захаров служил «Ленкому» 46 лет, вплоть до собственной смерти в 2019 году. Причиной ухода из жизни стала повторная пневмония. Прощание с режиссером состоялось в зале «Ленкома». У здания театра собралось множество людей, возлагающих цветы у афиш. Похоронен режиссер на Новодевичьем кладбище.

Фото: Андрей Соловьев /ТАСС Марк Захаров

Марк Захаров как режиссер кино

Марк Захаров проявил себя как режиссер не только театра, но и кино. В этой должности он дебютировал в 1972 году. Музыкальный телефильм «Стоянка поезда — две минуты» был снят в паре с А. Орловым. А первым сольным проектом Захарова стала лента «12 стульев», основанная на одноименном романе Ильфа и Петрова. Зрители тепло встретили экранизацию. Сегодня она считается классикой советского кинематографа.

Другие фильмы Марка Захарова также признаны культовыми. При их создании Захаров проявил себя не только как режиссер, но и как сценарист. Так юношеский интерес к литературе нашел применение и в зрелом возрасте. В фильмографию режиссера входят такие киноленты, как:

музыкальная мелодрама «Обыкновенное чудо» (1978);

трагикомедия «Тот самый Мюнхгаузен» (1979);

сатира «Дом, который построил Свифт» (1982);

комедия «Формула любви» (1984).

Символично, что последним фильмом Захарова стала притча «Убить дракона», которая, как и сценический дебют режиссера, основана на пьесе «Дракон». Произведение Е. Шварца стало лейтмотивом творчества Марка Захарова.

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Кадр из фильма «Обыкновенное чудо»

Театр Марка Захарова: дань памяти мастеру

Спустя два месяца после смерти режиссера, 21 ноября 2019 года, «Ленкому» было присвоено имя покойного руководителя. На сегодняшний день заведение известно как «Ленком Марка Захарова», или просто театр Марка Захарова. В его репертуар все так же входят «Вишневый сад», «Ва-банк», «Женитьба» и другие работы режиссера.

В спектаклях и фильмах Марка Захарова участвовали именитые Инна Чурикова и Евгений Леонов. С его подачи получил известность Николай Караченцов, сыгравший Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». В числе «новичков», открытых Захаровым, также числятся Дмитрий Певцов и Александр Абдулов. Сам режиссер говорил, что собирает «коллекцию актеров». И его щепетильность при создании труппы — одна из причин успеха «Ленкома».

Наследие режиссера сохраняет и дочь Марка Захарова. Народная артистка и лауреат престижных премий Александра Захарова известна в театральных кругах как Принцесса «Ленкома». До 2021 года она играла роль Виктории в спектакле «Капкан», впервые представленном в 2019 году. Постановка основана на черновиках режиссера. Дочь Марка Захарова числится как соавтор.

Фото Марка Захарова украшают стены театральных училищ. А его фамилия неизменно звучит на уроках истории искусств. Режиссер подарил сцене не одно поколение актеров. А на его работах выросло не одно поколение зрителей. Наследие продолжает жить даже после смерти автора. Не стоит сомневаться, что произведения Марка Захарова еще не раз вернутся на сцену и телеэкраны.

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