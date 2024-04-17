Долина показала фото с «отмененного» дня рождения Преснякова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина опубликовала в Telegram-канале фотографии с дня рождения Владимира Преснякова. Артисту исполнилось 56 лет, однако до этого он заявлял он о намерении отказаться от торжеств. Праздник несмотря на это состоялся на теплоходе, а Долина назвала его особенно теплым и уютным.

Всегда Володины дни рождения проходят по-особенному тепло и уютно. Потому, что никого лишнего: только близкие и друзья, с которыми Вова идет по жизни. И этот день рождения стал таким же. Я очень люблю бывать на семейных праздниках семьи Пресняковых и люблю их всех уже много лет, — написала Долина.

Судя по опубликованным кадрам, поздравить именинника пришли многие знаменитости, среди которых Леонид Агутин, Александр Маршал и Александр Ревва. Долина при этом добавила, что любит семью Пресняковых, как свою собственную.

Ранее сообщалось, что день рождения также отметил Никита Пресняков. Сын Кристины Орбакайте и актер Андрей Бурковский побывали на вечеринке в честь 39-летия музыканта Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в США. Пресняков был с супругой Аленой Красновой. Известно, что он покинул Россию в 2022 году.