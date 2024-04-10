Сын Орбакайте отметил день рождения Прусикина в США Voice: сын Орбакайте Пресняков побывал на вечеринке Прусикина в США

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и актер Андрей Бурковский побывали на вечеринке в честь 39-летия музыканта Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в США, сообщил журнал Voice. Пресняков был с супругой Аленой Красновой.

Пресняков сыграл в компьютерной игре на гитаре, а его супруга позагорала в компании подруг у бассейна. Также на вечеринке отметился Бурковский. Он позировал с Пресняковым на общем фото.

Сын исполнителей Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте уехал в США в 2022 году. Вскоре за ним последовала супруга. Пара живет в Нью-Йорке, где уже давно обосновалась Орбакайте с мужем и дочерью. Артист снимает клипы на заказ под псевдонимом Nick Pres и продолжает писать музыку для российских сериалов.

Ранее российская панк-поп-рейв-группа Little Big, которая после начала спецоперации перебазировалась в Лос-Анджелес, анонсировала в Telegram выход нового альбома. Отмечается, что сборник Lobster Popstar выйдет 26 апреля. Свою публикацию участники коллектива — Прусикин и Софья Таюрская — сопроводили обложкой нового альбома, а также кадром, на котором они сами примерили образ с клешнями в стиле лобстера.