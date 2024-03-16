Покинувшая Россию группа Little Big анонсировала новый альбом Группа Little Big анонсировала выход нового альбома 26 апреля

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Участники группы Little Big Илья Прусикин и София Таюрская

Российская панк-поп-рейв-группа Little Big, которая после начала спецоперации перебазировалась в Лос-Анджелес, анонсировала в Telegram выход нового альбома. Отмечается, что сборник Lobster Popstar выйдет 26 апреля.

Свою публикацию участники коллектива — Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Софья Таюрская — сопроводили обложкой нового альбома, а также кадром, на котором они сами примерили образ с клешнями в стиле лобстера. Музыканты обещали больше деталей опубликовать позже.

Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в США, где сейчас живут и работают. Солистка коллектива Софья Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они получили грин-карту по визе «талантливых людей».

Фронтмен группы Илья Прусикин объяснял, что коллектив выбрал для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые дает этот город. По его словам, коллектив всегда хотел укрепиться на мировой арене. При этом в США уехали не все члены группы — часть команды осталась в России. В частности, Антон Лиссов продолжил в РФ работу над своим музыкальным проектом Jane Air.