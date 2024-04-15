Орбакайте рассказала, какой подарок Пугачева сделала себе на 75-летие Орбакайте сообщила об открытии официального YouTube-канала Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что Алла Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Орбакайте также поздравила знаменитую мать с юбилеем, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

С днем рождения, мама, — написала Орбакайте в блоге.





Youtube-канал Пугачевой был создан 12 часов назад, на нем размещено 15 клипов певицы на ее известные песни, такие как «Сильная женщина», «Осенний поцелуй» и «Бог с тобой». За первые 3 часа на канал подписалось чуть более 30 тысяч пользователей.

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