Певица Кристина Орбакайте в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что Алла Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Орбакайте также поздравила знаменитую мать с юбилеем, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».
С днем рождения, мама, — написала Орбакайте в блоге.
Youtube-канал Пугачевой был создан 12 часов назад, на нем размещено 15 клипов певицы на ее известные песни, такие как «Сильная женщина», «Осенний поцелуй» и «Бог с тобой». За первые 3 часа на канал подписалось чуть более 30 тысяч пользователей.
Ранее актер Данила Козловский поздравил Пугачеву с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком с концерта в своем блоге, сопроводив ролик признанием в любви певице.
До этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что своими последними действиями, высказываниями и контактами Пугачева перечеркнула достижения на советской и российской эстраде. По его мнению, достижения Примадонны на эстраде не стоит приравнивать ко всей российской культуре.