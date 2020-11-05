Внук Пугачёвой впервые рассказал об отношениях с отцом-бизнесменом

https://static.news.ru/photo/7d6f64e6-1fe8-11eb-98db-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров впервые затронул тему отношений с отцом-бизнесменом. Он объяснил, почему на его странице в Instagram нет фото с папой.

Юноша взялся отвечать на самые острые вопросы своих подписчиков. Один из них заинтересовался, как часто сын певицы Кристины Орбакайте общается с отцом — Русланом Байсаровым.

instagram.com/dennyartview/

Затрону наконец эту тему. Если у меня в социальных сетях нет фото моего отца или каких-то других членов семьи, то это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец. Как можно думать, что мы не общаемся? Семья — мое всё. Общаюсь всегда. Вижу всегда. Сейчас по окончании учебы вообще нон-стоп с семьей, — написал в ответ внук Примадонны.

Несколько лет Дени Байсаров прожил в Чечне вместе с отцом по решению суда. Бизнесмен Руслан Байсаров и дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте не могли решить, с кем после развода останется жить сын. Байсаров очень боялся, что Орбакайте увезёт мальчика в Америку, и он уже никогда не сможет его видеть. В итоге бывшим супругам всё же удалось найти компромисс.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров ещё раз опроверг приписываемую ему помолвку с подружкой Марией. Сын Кристины Орбакайте общается с девушкой уже много лет и ничего больше дружбы их не связывает.