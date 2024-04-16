Орбакайте показала редкие снимки Пугачевой с первым мужем Орбакайте поздравила отца с 79-летием

Фото: Антон Денисов/ТАСС

Миколас Орбакас, Кристина Орбакайте и Алла Пугачева

Певица Кристина Орбакайте в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравила своего отца Миколаса Орбакаса с 79-летием. Артистка опубликовала видеонарезку из семейных фото, на которых ее мать певица Алла Пугачева обнимает Орбакаса. На фото также присутствуют дети Орбакайте Клавдия Земцова, Дени Байсаров и Никита Пресняков.

С днем рождения, папа, — коротко подписала видео Орбакайте.





Ранее Орбакайте рассказала, что Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Орбакайте также поздравила знаменитую мать с юбилеем, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

Youtube-канал Пугачевой был создан накануне, на нем размещено 15 клипов певицы на ее известные песни, такие как «Сильная женщина», «Осенний поцелуй» и «Бог с тобой». За первые 3 часа на канал подписалось чуть более 30 тысяч пользователей.

До этого Орбакайте покинула США после скандала с выступлением в одном из баров Нью-Йорка. Певица в апреле должна выступить в небольшом заведении в Бруклине, однако владельцы предпочли сделать появление Орбакайте сюрпризом для публики.



Завсегдатаи бара стали возмущаться, что из-за российской артистки их заставили платить немалые деньги. Поэтому многие отменили бронирование столиков за день концерта Орбакайте. После этого артистка отправилась в отпуск во Францию, чтобы некоторое время побыть в Европе.