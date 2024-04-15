«Чтобы появилась ответственность»: Армения о запрете российских телеканалов В Армении планируют пересмотреть соглашение с Россией в сфере СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Целью властей Армении является не запрет российских телеканалов, а пересмотр соглашения двух стран в сфере массовых коммуникаций, заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян. По его словам, которые приводит ТАСС, Ереван считает, что некоторые ведущие должны вести себя «менее эпатажно», а за нарушения в сфере СМИ должны быть последствия.

Наша задача не закрыть российские телеканалы, а изменить существующее межправительственное соглашение таким образом, чтобы появилась ответственность, — сказал Айрапетян.

Ранее власти Армении запретили трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны. Решение обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя эту новость, заявил, что большинство граждан Армении знают русский язык и привыкли слушать и смотреть программы российского телевидения. Поэтому подобное решение властей республики является нарушением свободы слова, уточнил ведущий.