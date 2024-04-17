Раскрыты детали избиения матери девочки на детской площадке в Подмосковье Очевидиц заявил, что избитая в Балашихе мать девочки пыталась заступиться за нее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать избитой в подмосковной Балашихе девочки пыталась заступиться за дочь, так как ребенок мигрантов бросил в девочку «то ли песок, то ли игрушку», рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. По его словам, после замечания «нерусская женщина напала на мать пострадавшей».

Группа детей играла вместе на детской площадке. В какой-то момент ребенок мигрантов кинул в русскую девочку то ли песок, то ли игрушку какую — то. Мама пострадавшей сделала замечание приезжим родителям и тогда начался конфликт с ором и криками. Нерусская женщина напала на мать пострадавшей девочки. Избила ее так, что появились синяки и ушибы, еще вырвала ей огромный клок волос, — добавил источник.

Накануне в подмосковной Балашихе двое членов семьи неславянской внешности избили женщину на детской площадке. Пока муж держал пострадавшую за волосы, его жена наносила россиянке удары по лицу, заявили сегодня в СК РФ. Пострадавшая женщина Валерия (имя изменено) рассказала авторам канала Readovka, что конфликтная ситуация возникла после того, как один из детей, играя на детской площадке, кинул песком в одну из ее дочерей.

По словам пострадавшей, когда она уже уходила домой с детской площадки, ее еще раз пытались ударить, но этого сделать не получилось. Россиянка сняла побои и написала заявление в полицию на семью, которая ее избила.

Ранее СМИ сообщали, что жителя Балаково в Саратовской области избили толпой в одном из клубов города. Причиной нападения стала его позиция относительно СВО.