Россиянин заявил, что его толпой избили из-за поддержки СВО Житель Саратовской области сообщил об избиении в клубе из-за одобрения СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Балаково Саратовской области заявил, что его избили в одном из клубов города из-за его одобрительной позиции по вопросу СВО, передает YouTube-канал «Балаковский репортер». Пострадавший утверждает, что претензии к нему появились после диалога с посетителями заведения.

По словам мужчины, в нападении на него участвовало несколько человек, все произошло 14 апреля: в тот день он отдыхал в клубе и разговорился с двумя мужчинами. В процессе между ними завязался спор об СВО, стороны разошлись, но, как уточнил пострадавший, после этого на него стали косо смотреть. Мужчина заявил, что через некоторое время ему подставили подножку, а затем повалили на пол и избили, при этом все происходящее попало на камеры.

В итоге пострадавшего госпитализировали с переломом скулы и множественными гематомами. Сотрудники клуба, по его словам, моментально стали смывать кровь с пола и во всем обвинили самого мужчину, утверждая, что он вел себя неадекватно и что-то выкрикивал.

Ранее по поручению главы СК Александра Бастрыкина было возбуждено дело по факту избиения участника СВО полицейскими. Известно, что мужчина участвовал в акции с требованием ужесточить миграционную политику в стране. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», ему угрожали пистолетом.