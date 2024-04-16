Что известно о жестоком избиении участника СВО полицейскими в Петербурге

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения в Санкт-Петербурге участника СВО полицейскими, сообщили в пресс-службе ведомства. Какие последние новости об этом известны?

Что произошло

В Санкт-Петербурге так называемые нацболы заявили в социальных сетях, что их активиста и участника СВО Леонида Лепешкина избили за участие в акции с требованием ужесточить миграционную политику в стране.

«По словам представителей незарегистрированной партии, ночью полицейские пришли с визитом в квартиру, где живет нацбол Леонид Лепешкин. После заполнения протоколов сотрудники попросили удалиться понятых и начали избивать активиста: ударили поддых, заткнули рот, повалили на пол и выкручивали конечности. Один из силовиков при этом достал пистолет и угрожал стрелять в ответ на каждое движение Лепешкина», — пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, в какой-то момент молодой человек сказал правоохранителям, что участвовал в СВО.

«Лепешкина усадили на диван и стали расспрашивать подробности службы, в частности, „почему нацист и скинхед пошел воевать с такими же нацистами“. По итогу, как утверждают активисты, силовики удалились после звонка от начальства — „сказали, что за него, как ветерана СВО, ходатайствуют, поэтому оформлять ничего не будут“», — пишут журналисты.

Товарищи Лепешкина связывают визит силовиков с акцией за ужесточение миграционного законодательства, отмечает канал «Осторожно, новости».

«11 апреля нацболы встали в пикет с фотографией обвиняемого в нападении на „Крокус“ Далерджона Мирзоева, сделанной в зале суда. Фото сопровождалось подписью „Лицо миграционной политики России“. В тот же день суд арестовал двух участников акции. А через пару дней силовики пришли с обыском в петербургский штаб незарегистрированной партии», — добавил источник.

Как отреагировали в СК РФ

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с совершением противоправных действий в отношении участника СВО в Санкт-Петербурге, заявили в ведомстве.

«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что Бастрыкин дал поручение и.о. руководителю ГСУ по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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