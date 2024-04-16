Что известно о возможной гибели главы ГУР Украины Кирилла Буданова

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов мог быть убит в результате ракетного обстрела, сообщает телеканал «Царьград», ссылаясь на публикации украинских СМИ и военкоров. Официального подтверждения данной информации не поступало. Какие последние новости об этом известны?

Как мог погибнуть Буданов

По информации «Царьграда», глава ГУР Украины, по неподтвержденным данным, погиб во время ракетного обстрела расположенного в районе Чугуева Харьковской области полигона.

«Днем 15 апреля военкоры сообщили об ударах в окрестностях города Чугуева Харьковской области. Украинские СМИ подтвердили, что зафиксировано не менее четырех прилетов. Предположительно, целью атаки стал военный полигон, используемый ВСУ для размещения военной техники и личного состава, на котором в этот момент мог находиться глава ГУР Буданов», — говорится в публикации.

Автор Telegram-канала «Поздняков 3.0», ссылаясь на данные военкоров, написал, что Буданов мог погибнуть во время атаки на полигон в Чугуеве.

«По крайней мере, так заявляют некоторые военкоры. Связывают они это с сегодняшним ракетным ударом по полигону в районе Чугуева Харьковской области. С их слов, там был и глава ГУР Буданов», — отметил он.

Что известно об атаке на объекты ВСУ под Харьковом

Полковник запаса военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что минувшей ночью были нанесены удары по Чугуеву, где находится военный аэродром и командные пункты ВСУ.

«В Чугуеве есть завод по производству минеральной воды, там складировались боеприпасы и техника, дальше пивоваренный завод, там также располагались военные объекты, а в Малиновке, это за Чугуевом, — танковый полигон и тренировочные лагеря. И места расположения подразделений ВСУ. Мощная канонада продолжается по полной программе», — рассказал он для канала «Сладков+».

Военный эксперт Борис Рожин также в своем Telegram-канале сообщал, что в Чугуеве были зафиксированы прилеты.

«В Чугуеве четыре или пять прилетов. ПВО фактически не работала. Город по-прежнему остается одним из главных логистических узлов ВСУ на Сватово-Купянском направлении», — писал он.

Фото: МО РФ

Что Буданов рассказал о ВС РФ в своем последнем интервью

Глава ГУР Украины недавно в беседе с немецкими журналистами телеканала Das Erste заявил, что российская армия может начать свое наступление в конце мая — начале июня.

«Российские войска начнут наступление в конце мая — начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше», — сказал глава ГУР Украины.

По его словам, ВСУ не смогут оказать сопротивление ВС РФ, если западные союзники не помогут Киеву в ближайшее время.

«Без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то при условии, что она, во-первых, придет в достаточном количестве и второе — будет идти дальше», — подчеркивал Буданов.

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