«Царьград» сообщил о возможной гибели главы ГУР Буданова в Чугуеве «Царьград»: при ударе по полигону в Чугуеве мог погибнуть глава ГУР Буданова

Фото: Администрация Президента Украины

Кирилл Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов мог погибнуть в результате ракетного обстрела расположенного в районе Чугуева Харьковской области полигона, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ряд источников. Официального подтверждения не поступало.

По данным канала, «убиты важные чины». В «Царьграде» также отметили, что на месте удара мог быть главком ВСУ Александр Сырский, а не Буданов.

Ранее глава ГУР заявлял, что Крымский мост остается приоритетной целью уничтожения для ВСУ. При этом Буданов отмечал высокий уровень безопасности на объекте. Он также говорил о возможных атаках на строящуюся сейчас железную дорогу, призванную связать Ростовскую область с новыми российскими территориями. Буданов уверен, что такие акции провести куда проще, чем атаковать Крымский мост. К тому же, по его словам, у украинской стороны есть опыт проведения таких операций.

Директор ФСБ Александр Бортников назвал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины законной целью для ВС России. По его словам, такой же легитимной целью являются все, кто совершает преступления против РФ и российских граждан.