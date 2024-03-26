Глава ФСБ назвал Буданова законной целью для ВС России

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Бортников

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов является законной целью для ВС России, заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, которые приводит ТАСС, такой же легитимной целью являются все, кто совершает преступления против России.

Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью. Все впереди, — сказал Бортников, отвечая на соответствующий вопрос про главу ГУР.

По словам главы российской спецслужбы, Киев проводил подготовку боевиков на Ближнем Востоке. Бортников также рассказал, что террористы, убившие 139 человек в «Крокус Сити Холле», собирались сбежать на Украину, где их готовились встречать «как героев».

Генпрокурор РФ Игорь Краснов в свою очередь заявил, что у террористов из «Крокуса» и ВСУ есть общая цель — запугать людей. Он заверил, что все ответственные за деяния будут наказаны.

Президент РФ Владимир Путин ранее в своем обращении к россиянам в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» заявил, что организаторы преступления готовили для исполнителей пути отхода на Украину. В ходе совещания 25 марта глава государства подчеркнул, что США пытаются убедить своих союзников и другие страны в отсутствии украинского следа в атаке на концертный зал.