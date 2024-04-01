Украина подружилась с терроризмом: Буданов угрожает железной дороге

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов угрожает атакой на строящуюся сейчас железную дорогу, призванную связать Ростовскую область с новыми российскими территориями. Он уверен, что такие теракты провести куда проще, чем атаковать Крымский мост. К тому же есть опыт проведения таких операций.

В этом заявлении все прекрасно. И сам факт такого провокационного выступления после протеста нашего МИД и требования арестовать и выдать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. И обещание новых актов саботажа на фоне расследований событий в «Крокус Сити Холле» с явно проглядывающим украинским следом. Так чего добивается генерал от террора?

Изолировать Крым

Нет ничего удивительного в том, что Буданов обещает взрывы на строящейся железной дороге и упоминает атаку на Крымский мост. Не секрет, что для Киева всегда было важно не просто наносить ущерб российской логистике, но решить задачу по изолированию Крыма.

Была изначально такая двуединая цель: взорвать Крымский мост и помешать строительству любых «сухопутных» путей на полуостров. В Киеве были уверены, что решение такой задачи облегчит вторжение на полуостров. Теперь о завоевании Крыма могут мечтать только самые отмороженные фантазеры. Но на словах они все еще пытаются его захватить.

Откровенно компрометирующие Киев заявления остаются чуть не последним средством взбодрить дух жителей страны на фоне неудач на фронте и роста настроений в пользу компромиссного завершения конфликта. Между тем лидеры Украины уже не стесняются подтверждать, что последним инструментом в их руках остаются атаки против мирного населения и гражданских объектов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нам объявят рельсовую войну

Заслуживают внимания и слова Буданова о том, что украинские спецслужбы имеют опыт диверсий на наших железных дорогах. Фактически речь опять идет о признании тактики террора. Достаточно вспомнить подрыв одной из опор железнодорожного моста через речку Чапаевку в Самарской области, когда составы пришлось гонять по запасным путям.

А ведь железная дорога в силу своей протяженности является крайне уязвимой транспортной артерией. К каждому столбу охрану не приставишь. А мосты нестратегического значения, типа взорванного, не охранялись тщательно. Так что угрозы Буданова еще и рассчитаны на отвлечение сил и средств.

Почему идут эшелоны из Европы на Украину

Понятно, что хвастливые декларации Буданова порождают серию вопросов. Почти с самого начала СВО общественность удивляло, почему наша армия не наносит удары по мостам и самой железной дороге. А ведь по ней идут поставки основной части военных грузов из Европы. Через туннель в Карпатах десятки эшелонов везут Киеву снаряды и ракеты для ПВО. Стоит его взорвать, и наступит логистический коллапс. По железной дороге из Польши в Киев прибывают без боязни и многочисленные визитеры.

Но, как отмечал наш президент, если в отношении России перейдены все красные линии, то тогда и у России таких линий не будет. Поэтому Буданову надо как следует подумать, прежде чем снова произносить словосочетание «железная дорога».

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