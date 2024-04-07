Буданов вновь высказался об уничтожении Крымского моста Буданов: Киев не сможет уничтожить Крымский мост из-за его защищенности

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Кирилл Буданов

Крымский мост остается приоритетной целью Украины, заявил глава военной разведки Минобороны страны Кирилл Буданов. При этом он подчеркнул, что Киев не сможет уничтожить сооружение, так как оно хорошо защищено, передает ARD.

Журналист телеканала в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост все еще стоит, если он остается одной из целей Киева.

Крымский мост хорошо охраняется и обороняется. Но над этим вопросом мы сейчас работаем, — заявил глава ГУР.

Ранее Буданов пригрозил атакой на строящуюся сейчас железную дорогу, призванную связать Ростовскую область с новыми российскими территориями. Он уверен, что такие теракты провести куда проще, чем атаковать Крымский мост. К тому же, добавил он, есть опыт проведения таких операций.

Между тем депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что строительство новой железной дороги в Крым через недавно присоединившиеся к России регионы является настоящей фобией для украинских властей. Он также выразил уверенность, что Киев боится любых успехов Москвы.