Что известно об атаке воздушного шара ВСУ на Курскую область 16 апреля

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Сегодня, 16 апреля, над территорией Курской области средствами ПВО был сбит малоразмерный воздушный шар ВСУ, сообщили в Минобороны России. Что об этом известно?

Для чего ВСУ использовали воздушный шар

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ пытались атаковать Курскую область, используя малоразмерный воздушный шар, который был сбит в 08:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области», — рассказали в ведомстве.

По информации Telegram-канала Mash, украинская армия стала использовать воздушные шары, чтобы бесшумно поражать цели на территории России.

«Беспилотники оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон, которые питают все это. Конструкция схожа с метеозондами, чтобы не попадать под работу артиллерии и ПВО. В контроллеры вшиты координаты, на которые необходимо сбросить взрывчатку», — говорится в публикации.

Отмечается, что точно поражать цели, используя данную конструкцию, практически невозможно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Применяют их для терроризирования мирных жителей — точно поражать цели невозможно, но случайно бросать снаряды на населенные пункты — запросто. Во всяком случае, было», — пояснили авторы Mash.

Что военный эксперт рассказал о воздушных шарах ВСУ

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что малозаметные воздушные шары могут заниматься разведкой и при этом скидывать боеприпасы.

«Этот воздушный шар, замаскированный под метеозонд, занимался разведкой и в то же время был готов сбросить боеприпасы, которые находились на его борту», — сказал он в беседе с «Известиями».

По его словам, бдительность российских военнослужащих позволяет уничтожать такие «дроны» на высоте, поэтому никакого успеха такие конструкции ВСУ не принесут.

Как еще ВСУ пытались атаковать территории России

Пресс-служба администрации Еланского района Волгоградской области сообщила, что в регионе были обнаружены обломки летающего объекта. Пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было.

«Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет. Обломки будут устранены в ближайшее время», — говорилось в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Также в российском военном ведомстве сообщили, что в 09:30 по московскому времени над территорией Белгородской области был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отмечали в Минобороны РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Запорожской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявлял, что ВСУ нанесли удар по селам Раденск и Юбилейное Алешкинского округа. По его словам, один человек при атаке получил ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Раденске один человек получил ранения, его доставили в Скадовскую больницу. В Юбилейном повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт», — пояснил он.

Из-за обстрелов со стороны украинских военных также пострадал Голопристанский муниципальный округ. Там начались лесные пожары на общей площади 18 га, подчеркнул глава региона.

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