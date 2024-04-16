Обломки летающего объекта нашли в Волгоградской области Власти Волгоградской области сообщили о найденных обломках летающего объекта

Фото: МО РФ

Обломки летающего объекта были найдены на территории Волгоградской области, заявила пресс-служба администрации Еланского района. По их информации, жертв в результате инцидента нет.

Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет. Обломки будут устранены в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны России 12 апреля сообщала, что на территории Белгородской области пресечена попытка террористической атаки украинской армии с применением беспилотников. Дроны самолетного типа были сбиты в небе над регионом около 13:00, отметили в военном ведомстве.

До этого жители Воронежской области массово стали передавать об обнаружении десятков беспилотников после схода снега, информировал губернатор региона Александр Гусев. Глава области уточнил, что сигналы о таких находках поступают в оперативные службы практически каждый день. Причиной такого количества упавших дронов, по его словам, стала эффективная работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, обратил внимание губернатор. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.