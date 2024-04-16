Магнитные бури сегодня, 16 апреля: что ждать завтра, давление, боли, апатия

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Сегодня, 16 апреля, на Земле наблюдается слабая магнитная буря, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 16 и 17 апреля

По данным ученых, сила геомагнитных колебаний поднялась до уровня Kp 4, что соответствует слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Сервис me-calend сообщает, что завтра, 17 апреля, прогнозируются геомагнитные возмущения, сила которых составит 4 балла.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 17 апреля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия, головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появится сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации портала.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда еще в ближайшее время ждать магнитные бури

Автор Telegram-канала «Метеочувствительность/Магнитные бури» Татьяна Молосова в беседе с NEWS.ru заявила, что сейчас к Земле поворачиваются достаточно активные зоны солнечных пятен, которые могут выдать сильные вспышки, поэтому эта неделя может выдаться непростой.

«Напротив Земли снова окажется та солнечная зона, в которой в прошлом месяце произошла вспышка, обернувшаяся бурей в восемь баллов. Конечно, эта зона могла уже деградировать, стать безопасной или вовсе уйти с поверхности Солнца, но есть вероятность, что мы с ней еще встретимся», — отметила она.

Молосова пояснила: когда на Солнце фиксируются сильные вспышки, обычно через несколько дней на Земле наблюдаются магнитные бури.

Что нельзя делать во время магнитной бури

Врач — терапевт-невролог Александр Евдокимов в комментарии NEWS.ru рассказал, что в период геомагнитных колебаний стоит отказаться от физических нагрузок и заниматься любимыми делами, чтобы нервная система была в балансе и могла разгрузиться.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии, все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — подчеркнул медик.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам Евдокимова, магнитные бури могут оказывать влияние как на детей дошкольного возраста, так и на пожилых людей.

«Пожилые люди подвержены магнитным бурям. Это связано с тем, что с возрастом гибкость сосудистых стенок изменяется, они становятся менее упругими, появляются различные отложения. Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрень, сонливость, может ухудшиться общее самочувствие и нарушиться работоспособность», — резюмировал он.

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