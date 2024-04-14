Магнитные бури 15–21 апреля: ждем усиления, что будет болеть больше всего

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На следующей неделе ученые прогнозируют ухудшение геомагнитной обстановки. По их словам, уже 13 и 14 апреля закончится спокойный период и начнется усиление активности Солнца. Та же тенденция сохранится и с 15 по 21 апреля. Насколько сильными будут магнитные бури на следующей неделе, как они влияют на здоровье и что делать, чтобы сохранить хорошее самочувствие, — в материале NEWS.ru.

Ждать ли магнитных бурь на следующей неделе

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал NEWS.ru, что спокойный период, который длился с начала апреля, заканчивается. Эксперт спрогнозировал заметное усиление активности Солнца уже 13 и 14 апреля. На следующей неделе, по его словам, вероятно ухудшение геомагнитной обстановки.

«Мы ждем уже в выходные заметного усиления активности Солнца. Это должно сказаться и на Земле. В целом весьма вероятным является ухудшение геомагнитной обстановки. Конкретные дни, когда будут магнитные бури, я назвать не могу, так как это зависит от солнечных вспышек», — отметил Сергей Богачев.

По прогнозам гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), 15 и 16 апреля ожидается неустойчивое состояние геомагнитного поля, а 16 и 17 апреля в нем ожидаются возмущения. Кроме того, ученые спрогнозировали вспышку 18 апреля.

Автор Telegram-канала «Метеочувствительность/Магнитные бури» Татиана Молосова сообщила NEWS.ru, что следующая неделя с точки зрения солнечной погоды, скорее всего, выдастся непростая. По ее словам, сейчас к Земле поворачиваются достаточно активные зоны солнечных пятен, которые могут выдать сильные вспышки.

«Напротив Земли снова окажется та солнечная зона, в которой в прошлом месяце произошла вспышка, обернувшаяся бурей в восемь баллов. Конечно, эта зона могла уже деградировать, стать безопасной или вовсе уйти с поверхности Солнца, но есть вероятность, что мы с ней еще встретимся», — рассказала она.

Молосова напомнила, что серьезные солнечные вспышки, особенно направленные в сторону Земли, «долетают» до нашей планеты через два-три дня магнитными бурями.

Руководитель гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики Валентина Денисова рассказала NEWS.ru, что с 19 по 21 апреля возможна умеренная магнитная буря.

«Состояние геомагнитного поля 20 и 21 апреля — от слабо до умеренно возмущенного», — добавила она.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, утверждают ученые Тихоокеанского государственного университета. Это, по их словам, связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризисов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, им рекомендовано принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Влияние магнитных бурь на организм человека подтвердила и терапевт Виктория Краснова. По ее словам, она замечает подтверждения этому даже в своей практике.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также подчас именно в этот период обостряются самые разные хронические заболевания», — отметила Краснова.

Как пережить магнитные бури

Виктория Краснова считает, что полностью пренебрегать сообщениями о последствиях магнитных бурь для здоровья не стоит. Она посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что такие изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендовано больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, рекомендована умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание: лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

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Что нельзя употреблять во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на здоровье, терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь. По его словам, следование рекомендациям позволит минимизировать возможный ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Также он посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет и делает сон спокойнее и крепче.

Еще одна важная рекомендация Павла Смирнова — внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как часто происходят бури и долго ли длятся

По словам физика Андрея Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, а такие возмущения могут идти в течение суток.

Андрей Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У таких возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности, это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, бури будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. В целом, я думаю, будет происходить две-три бури в месяц», — говорил ученый.

Максимум солнечной активности, по словам астронома, ученые ожидают в мае — июне, тогда же будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

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