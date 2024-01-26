На Луне нашли валуны со странными магнитными свойствами Мюнстерский университет сообщил о валунах с необычными свойствами на Луне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Луноход обнаружил на спутнике Земли странные валуны с необычными магнитными свойствами, сообщается в пресс-релизе Мюнстерского университета в Германии. По словам исследователей, эти объекты отражают свет не так, как другие. Специалисты уверены, что открытие поможет пролить свет на историю Луны и ее ядра.

Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра, — рассказал ученый Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Ученый уточнил, что алгоритм поиска выявил около 130 тысяч «интересных» камней. При этом необычными магнитными свойствами обладал лишь один из них. По словам Рюша, это может быть связано с особой структурой пыли, из которой состоит этот валун.

Ранее сообщалось, что Япония впервые совершила успешную посадку исследовательского модуля на Луну. Изначальной целью было не просто успешное прилунение, а посадка в конкретной точке. При этом допускалась погрешность в 100 метров. Уточняется, что в разработке японского модуля SLIM приняла участие компания Mitsubishi Heavy Industries.