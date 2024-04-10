В РАН дали прогноз по магнитным бурям на ближайшие годы Глава ИКИ РАН: предпосылок для роста числа и силы магнитных бурь сегодня нет

Российские ученые не видят предпосылок для резкого роста числа и мощности магнитных бурь в ближайшие два года, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля. Он призвал настраиваться на позитив, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы живем в эпоху солнечного максимума. Вот 23-й, 24-й, 25-й годы, это эпоха солнечного максимума, и это бывает раз в 11 примерно. Но солнечный максимум солнечному максимуму рознь. Мы за циклами солнечной активности наблюдаем 300 лет примерно. Бывают циклы с низкой активностью, бывают — с высокой. Сейчас цикл с низкой активностью, — объяснил ученый.

Петрукович уточнил, что магнитные бури сейчас все же случаются. Однако их мощность не так высока, и происходят они достаточно редко, добавил он.

Мы пока не видим предпосылок для какого-то резкого увеличения частоты и мощности магнитных бурь в ближайшие год-два. Я думаю, что как примерно сейчас, так и будет дальше идти. Поэтому ничего страшного в этом нет. Поэтому давайте будем настроены на позитив, ничего страшного не случится, — сказал глава ИКИ РАН.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман сообщил, что во время магнитной бури увеличивается риск образования тромбов и возникновения аритмии. В такие периоды, как отметил он, важно пить много жидкости.