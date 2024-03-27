Врач объяснил, как пережить магнитную бурю Кардиолог Гандельман: во время магнитной бури важно пить много воды

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Во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. Также, по его словам, повышается риск возникновения аритмии. В такие моменты, отмечает он, важно пить много жидкости.

Врач сослался на исследование, опубликованное в 2014 году, которое проводилось на протяжении 23 лет и где участвовало более 16 млн человек. Оно показало, что во время магнитных бурь изменяется электрическая активность клеток крови и риск инсультов увеличивается на 19%.

Глобально, кроме того, это достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет, — пояснил он.

Очередная магнитная буря накрыла Землю 25–26 марта. Защититься от влияния мощных геомагнитных ударов могут помочь успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она также напомнила о необходимости принимать все препараты, если таковые были прописаны доктором. Поэтому всегда стоит держать под рукой таблетки, которые помогают купировать симптомы, сопровождающие человека во время магнитных бурь.