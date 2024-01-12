Гелиофизик спрогнозировал рост числа магнитных бурь Гелиофизик Богачев: в 2024 году может произойти около 20 сильных магнитных бурь

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В течение наступившего года на Земле может произойти около 50–60 магнитных бурь, из них порядка 20 обещают быть сильными, заявил в беседе с LIFE.ru заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, это связано с приближением очередного пика 11-летнего цикла солнечной активности.

Как уточнил эксперт, существует пять степеней мощности магнитных бурь — от G1 до G5. В 2024 году, согласно прогнозам, наиболее сильными будут возмущения уровня G3 и G4, способные вызвать перебои в работе спутниковой и радиосвязи, а также срабатывания защитных устройств в электросетях.

Гелиофизик пояснил, что магнитные бури в подавляющем большинстве случаев являются следствием мощных взрывов на Солнце, когда из атмосферы светила выбрасываются гигантские массы вещества, часть которых через два-три дня достигает Земли, возмущая ее магнитосферу.

По сути, приходят куски Солнца. Выбрасываются куски атмосферы Солнца. Если бы мы с вами в этот момент находились в открытом космосе, то есть не были бы защищены, то в целом могли бы получить опасную дозу радиации, — подчеркнул Богачев.

Он напомнил, что в 1950-60-х годах солнечные пики были раза в два мощнее нынешних, однако текущий «минимум» заканчивается, и в ближайшие десятилетия есть основания ждать усиления солнечных максимумов.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, что магнитные бури, которые происходят на Земле, влияют на самочувствие некоторых людей, потому что в человеческом теле содержится много электролитов. В основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности, отметил кардиолог.