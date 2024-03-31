Солнечное затмение поможет ученым в борьбе с магнитными бурями NBC: ученые планируют изучить корону Солнца во время полного затмения

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Ученые из США намерены исследовать корону Солнца во время полного затмения, которое жители Северной Америки смогут наблюдать 8 апреля, сообщает NBC. Сотрудники NASA рассчитывают получить данные об электромагнитных излучениях на фоне того, как активность на поверхности звезды приближается к пику в 11-летнем цикле.

Как уточнила Пэм Мелрой, заместитель администратора NASA, изучать корону лучше всего именно во время затмения. Корона играет ключевую роль в передаче тепла и энергии солнечному ветру, активность которого способна провоцировать мощные вспышки. Эти явления поражают Землю электромагнитным излучением, которое даже может привести к нарушению радиосвязи.

С короной происходят вещи, которые мы не до конца понимаем, и затмение дает нам уникальную возможность собрать данные, которые могут дать представление о будущем нашей звезды, — сказала Мелрой.

Для изучения короны во время затмения ученые намерены использовать самолет WB-57 со специальными датчиками. В то же время ключевым инструментом станет солнечный зонд Parker, запущенный еще в 2018 году.

Ранее сообщалось, что ученые из США и Германии надеются поставить точку в давнем вопросе наличия жизни на спутнике Юпитера Европе. С этой целью готовится новая миссия NASA. В ее рамках осенью текущего года в космос будет выведен зонд Europa Clipper.