Названа особенность метеозависимых людей перед магнитными бурями Врач Чудаков: метеозависимые люди могут ощутить боль за сутки до магнитной бури

Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание за сутки до магнитной бури, колебаний влажности и атмосферного давления, рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков. Чаще всего дискомфорт проявляется болями в суставах.

Внутри сустава есть определенный уровень давления, и изменения внешних параметров при наличии чувствительности будут вызывать усиление болевых ощущений, — подчеркнул эксперт.

Всех жителей Земли, по словам Чудакова, можно разбить на три группы по реакции на изменения погоды. Первая будет нечувствительна к колебаниям, вторая переживает их без заметных недомоганий, а третья будет обладать повышенной чувствительностью, которую и называют метеозависимостью.

Стоит учитывать, что колебания свойственны не только магнитному полю, но и влажности, атмосферному давлению. Человек, как живой организм, в определенных ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности, — констатировал семейный врач.

9 февраля на Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса, информировали ранее в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики. Она оказалась настолько сильной, что нарушила короткие волны радиосвязи. Такое явление может спровоцировать магнитную бурю. К настоящему моменту влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на третьем уровне по шкале из пяти показателей, добавили ученые.

