Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце Гелиогеофизическая служба ИПГ: на Солнце произошла вспышка высочайшего класса

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На Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса, рассказали 9 февраля в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ИПГ). Вспышка оказалась настолько сильной, что нарушила короткие волны радиосвязи и может спровоцировать магнитную бурю.

9 февраля в 16:14 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3576 (S14E10) зарегистрирована вспышка Х3.3 продолжительностью 38 минут, сопровождавшаяся нарушением КВ-радиосвязи, — сказано в сообщении службы.

В институте уточнили, что вспышка класса X является самой мощной из пяти. Ученые также добавили, что к настоящему моменту влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находится на третьем уровне по шкале из пяти показателей.

В конце января Землю накрыл радиационный шторм, тогда этому также предшествовала сильная вспышка на Солнце с выбросом плазмы. Метеозависимых и людей со слабым здоровьем предупредили, что они могут ощутить проблемы с сердечно-сосудистой системой, слабость и головную боль. Также серьезные перебои прогнозировались в работе радио, навигации, спутников и других средств связи.