Радиационный шторм накрыл Землю РЕН ТВ: радиационный ураган накрыл Землю после вспышки на Солнце

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Землю накрыл радиационный шторм, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, этому предшествовала сильная вспышка на Солнце с выбросом плазмы. Мощность геомагнитной бури может достичь восьми баллов.

Метеозависимые или люди со слабым здоровьем могут ощутить проблемы с сердечно-сосудистой системой, слабость и головную боль. Также серьезные перебои могут возникнуть в работе радио, навигации, спутников и других средств связи.

Ранее профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев говорил, что мощная вспышка на Солнце, скорее всего, не отразится на Земле и магнитных бурь ожидать не стоит. По его словам, чтобы на Земле началась магнитная буря, Солнцу необходимо не только произвести вспышку, но и попасть в направлении планеты.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильный ветер ожидается в северных регионах России, его порывы будут достигать 38 метров в секунду. По его словам, такая погодная ситуация в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми сложится из-за антициклона, который будет двигаться по Северному Ледовитому океану.

Вильфанд подчеркнул, что, несмотря на сильнейший ветер, температура воздуха в северных регионах России, а именно в Мурманской, Архангельской областях, Республике Коми, тоже будет выше климатической нормы. По ночам там ожидается до −10 градусов, а днем — 1–6 градусов ниже нуля, уточнил метеоролог.