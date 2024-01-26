Вильфанд спрогнозировал ураганный ветер в конце января Метеоролог Вильфанд: на севере России ожидается ураганный ветер в начале недели

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Сильный ветер ожидается на следующей неделе в северных регионах России, его порывы будут достигать 38 метров в секунду, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, такая погодная ситуация в Мурманской, Архангельской областях и республике Коми сложится из-за антициклона, которые будет двигаться по Северному Ледовитому океану.

Антициклон, который будет перемещаться по Северному Ледовитому океану, очень глубокий. Это значит, что давление в нем очень низкое. Из-за этого на севере страны будет формироваться опасный ветровой режим. Он прогнозируется на севере европейской части России и Урала. Порывы ветра там могут достигать 38 метров в секунду, - заявил Вильфанд.

Он уточнил, что Гидрометцентр позже выпустит объявление о штормовом предупреждении для жителей этих территорий. Роман Вильфанд подчеркнул, что несмотря на сильнейший ветер, температура воздуха в северных регионах России, а именно в Мурманской, Архангельской областях, республике Коми, тоже будет выше климатической нормы. По ночам там ожидается до -10 градусов, а днем - 1-6 градусов ниже ноля, уточнил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде на юге России. По его словам, там из-за сильных осадков возникла угроза паводков. Метеоролог порекомендовал автомобилистам Краснодарского края не оставлять свои машины вблизи рек.