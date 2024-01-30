Магнитные бури сегодня, 30 января: что завтра, мощность, вспышки на Солнце

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Вероятность возникновения магнитной бури сегодня, 30 января, составляет 10%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли завтра геомагнитные возмущения, что была за мощная вспышка на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 30 и 31 января

Согласно опубликованным данным, за последние 24 часа сильных геомагнитных колебаний на Земле зафиксировано не было. По информации ученых из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня геомагнитные возмущения достигнут уровня Kp 3, что является слабой магнитной бурей.

Сегодня вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле составляет 10%, а вероятность сильного магнитного шторма — 1%, поясняют ученые.

Портал my-calend сообщает, что сегодня на Земле в течение дня сила геомагнитных ударов достигнет четырех баллов.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — говорится в публикации my-calend.

С 15 до 18 часов и с 21 часа до полуночи сила геоударов поднимется до трех баллов, что говорит о небольшой магнитной буре. С 18 до 21 часа будет пик геомагнитной активности, которая достигнет четырех баллов.

Что за мощная вспышка произошла на Солнце

Профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев объяснил, что вчерашняя мощная вспышка на Солнце, скорее всего, не отразится на Земле, магнитных бурь ожидать не стоит.

«После многодневного перерыва, когда солнечные вспышки были только слабые, активная область № 13559 произвела сильную вспышку рентгеновского класса М6.7 (вспышки условно считаются сильными начиная с уровня М5.0). Но это событие произошло тогда, когда указанная активная область находилась у западного края солнечного диска. Это означает, что выброс с высокой степенью вероятности пройдет мимо Земли и никакой магнитной бури не будет», — объяснил ученый, сообщают «Известия».

По его словам, чтобы на Земле началась магнитная буря, Солнцу необходимо не только произвести вспышку, но и попасть в направлении планеты.

«Сейчас на диске Солнца нет крупных групп пятен, и это значит, что в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует, магнитная обстановка будет спокойной», — резюмировал Язев.

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