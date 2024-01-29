Последние новости для пенсионеров 29 января: выплаты, льготы, законы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил включить российских пенсионеров в программу «Пушкинская карта», которая создана для культурного просвещения молодежи, сообщает RT. Какие последние новости известны о новых льготах и выплатах?

Что известно о «Пушкинской карте» для пенсионеров

По словам Крупника, тему о расширении перечня тех, кто может стать участником программы «Пушкинская карта», поднимали неоднократно.

«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодежи. Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлеченности в общественную и культурную жизнь нашей страны», — отметил депутат.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею Павла Крупника о включении пенсионеров в программу «Пушкинская карта».

«Дело в том, что к этому нас нацеливает и национальный проект „Демография“, в котором есть часть, посвященная старшему поколению. Ученые давным-давно определились с тем, каким образом продолжение активной просвещенческой работы и продолжение нагрузки интеллекта влияет на продолжительность жизни людей старшего возраста. Поэтому искренне поддерживаю эту инициативу», — сказал он, передает RT.

«Пушкинская карта» — это программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории России. Номинал карты составляет 5000 рублей, из них 2000 рублей можно потратить на кино.

Кому из россиян могут проиндексировать пенсии

Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам, чтобы появилась возможность индексации пенсий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В настоящее время соответствующий законопроект находится на стадии межведомственного согласования и затем будет представлен в Государственную думу.

«Принятие закона станет стимулом для значительного увеличения числа самозанятых и последующей легализации в сегменте индивидуального предпринимательства», — пояснил Соловьев.

Положены ли пенсионерам бесплатные лекарства

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru заявил, что в России порядка 80% граждан не знают, что им или близким родственникам положены бесплатные лекарства.

«В России примерно 25% всего населения — пенсионеры, которые как минимум могут претендовать на покупку лекарств со скидкой 50%», — сказал парламентарий.

По его словам, бесплатные лекарства выдают в социальных аптеках. Если нужного препарата нет в наличии, то аптека закажет его. При этом необходимо назначение врача и подтверждение льготной категории.

В число льготников входят дети до трех лет, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, участники Гражданской и Великой Отечественной войн, ветераны боевых действий, родители и жены погибших при исполнении долга военнослужащих и другие.

Также некоторым категориям граждан положена скидка на лекарства в размере 50%. Например, пенсионерам, участникам катастрофы на Чернобыльской АЭС, работающим инвалидам II группы, инвалидам III группы, которые были признаны безработными.

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