Погода в Москве и СПб сегодня, 29 января: что будет завтра, прогноз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня, 29 января, российскую столицу затянут плотные облака, осадков в течение дня не ожидается, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге сегодня и завтра.

Погода в Москве и Подмосковье 29 и 30 января

По словам Леуса, сейчас в Москву по периферии обширного антициклона поступают теплые воздушные массы атлантического происхождения, в такой ситуации осадки не прогнозируются.

«Температура воздуха — от минус 1 до минус 3 градусов, по Московской области — от 0 до минус 5 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что выше нормы», — написал синоптик.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что с 30 января в российской столице ожидается потепление.

«С 30 января в Москве прогнозируется новый всплеск тепла. Температура воздуха с минус 10 градусов поднимется до плюсовых значений. В дневные часы потеплеет до +2 градусов. Наиболее сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в четверг и пятницу. Такая погода сохранится до конца недели. В целом температура воздуха будет на 5–7 градусов выше нормы», — сообщил Шувалов.

По данным Центра «Фобос», в Москве 30 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ночью и днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

В Подмосковье 30 января на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 29 и 30 января

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал в своем Telegram-канале, что сегодня, 29 января, ожидается потепление до плюс 4 градусов.

«Наиболее теплый день сегодня, в Санкт-Петербурге максимальная температура до плюс 4 градусов, но, сразу надо отметить, что экстремум температуры +5,0 градуса довольно высокий, а наблюдался он 29 января 1989 года», — пояснил метеоролог.

По его словам, в начале этой недели в Северной столице осадков не ожидается.

«В начале недели осадков практически нет, с середины недели, когда придет атмосферный фронт, осадки будут в виде мокрого снега и дождя. К пятнице опять подморозит, и осадки снова прекратятся», — отметил Колесов.

По данным Центра «Фобос», в Петербурге 30 января на фоне повышенного давления будет переменная облачность, а на дорогах гололедица. Ночью и днем — от плюс 1 до плюс 3 градусов. Ветер слабый.

В Ленинградской области 30 января на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность и на дорогах гололедица. Ночью и днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер слабый.

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