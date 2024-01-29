Последние новости шоубиза 29 января: что с Кудрявцевой, Соседовым, Лолитой

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева попала в скандал, после того как облила водой героиню программы «Привет, Андрей!», а музыкальный критик Сергей Соседов зарабатывает 500 тысяч рублей за мероприятие после увольнения с НТВ. Что с певицей Лолитой Милявской, какие известны последние новости российского шоу-бизнеса сегодня?

Какие последние новости известны про Кудрявцеву

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в центре скандала после участия в программе «Привет, Андрей!». На шоу присутствовал 21-летний певец Виктор Мохнев из Могилева, которого мать родила и бросила в общественном туалете. Он рос в приемной семье и пришел на передачу, чтобы увидеться с биологической родительницей Еленой, проживающей в Белоруссии. Ее Кудрявцева в эфире шоу облила водой.

«Пришла, поплакала, и ее простить, что ли? Я не такая добрая, как вы все. Извините меня. Это не со зла. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов», — возмутилась ведущая.

Кудрявцева со слезами на глазах осудила Елену за решение бросить своих детей. Позднее телеведущая объяснила, что во время съемок была потрясена историей героев, поэтому не сдержала эмоций.

«Я вижу глаза этого паренька. Раненый. И понимаю, что никогда эту его боль не понять ни нам, ни кому бы то ни было. И просто выливаю стакан воды на эту женщину. От бессилия! От злости! От боли за пацана», — заявила Лера Кудрявцева.

Она также сообщила, что не понимает, почему общественность больше критикует ее, чем участницу программы Андрея Малахова, которая бросила пятерых детей.

Какие последние новости известны про Соседова

Музыкальный критик Сергей Соседов после увольнения из шоу «За гранью» на телеканале НТВ стал получать много предложений по работе. По данным KP.RU, за одно частное мероприятие он просит гонорар от 500 тысяч рублей.

Телеканал НТВ отказался продлевать контракт с шоуменом в новом году. Соседов рассказал, что его уволили из программы «За гранью» за желание сделать «что-то хорошее и доброе», тогда как сценаристы требовали от него драмы. На место музыкального критика в проект пришел телеведущий Тимур Еремеев. Он сообщил, что виделся с коллегой однажды на съемках передачи «Звезды сошлись» и у него о нем сложилось хорошее впечатление.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

«Лично с Сергеем я не знаком, хотя однажды он был у нас с Лерой в студии на программе „Звезды сошлись“. И оставил приятное впечатление: его наблюдения интересны, формулировки оригинальны. Что же до публичной оценки работы коллеги, то это не в моих правилах, за пределами этики», — рассказал он газете «Труд».

Какие последние новости известны про Лолиту

Певица Лолита Милявская после отмены концертов, запланированных на февраль, сообщила, что не знает, состоятся ли ее другие выступления, которые должны были пройти в рамках юбилейного тура. Артистка отметила, что перестала интересоваться шоу-бизнесом и впредь все свое время посвящает семье — матери и дочери.

Как сообщает MK.RU, после отмены концертов Лолита лишилась миллионов рублей. Несмотря на отсутствие выступлений, артистка не намерена уезжать из России и устраивать заграничное турне.

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало. <...> Там своих достаточно. И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами», — уточнила она.

Сейчас Лолита продолжает вести социальные сети, публикуя совместные ролики с дочерью. Певица благодарна сложившимся обстоятельствам за то, что у нее появилось время на семью.

«Я давно не произносила слова благодарности. Во-первых Богу, он дает тебе именно то испытание, которое нужно тебе в это время, и ты только потом поймешь, для чего это нужно. А мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», — заявила она.

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