Раскрыт гонорар Соседова за участие в частных мероприятиях KP.RU: Соседов получает от полумиллиона за участие в частных мероприятиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Музыкальный критик Сергей Соседов, которого со скандалом уволили из шоу «За гранью» на телеканале НТВ, получает от полумиллиона рублей за одно частное мероприятие, сообщает KP.RU. Соседов признался, что сейчас получает так много предложений о работе, что не успевает ездить на все встречи.

Соседов рассказал, что его выгнали из шоу «За гранью» за желание сделать «что-то хорошее и доброе», но сценаристы требовали от него драму. При этом он уверен, что поклонникам передачи пришлась по душе его эпатажная и эмоциональная тактика ведения шоу.

До этого Соседов признавался, что новость о его увольнении стала для него неожиданной. Он добавил, что такого развития событий, по его мнению, не ждал и продакшен — исполнитель заказа по съемке программы.

Он уточнил, что руководство продакшена не заинтересовано в пертурбации в ситуации с ведущими. Соседов заявил, что между ним и создателями шоу уже выстроилась слаженная работа.

Ранее шоумен Стас Барецкий вызвал Соседова на бой из-за критических высказываний последнего в адрес телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения. Барецкий добавил, что музыкальный критик «не потянул» работу в шоу «За гранью».