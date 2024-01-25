Киркоров, поддержка Пугачевой, мечты о ребенке: как живет певец Юлиан

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Певец Юлиан

Певец Юлиан (Юлиан Васин) прославился в 90-е годы. Он был официальным исполнителем гимна Москвы и выступал перед королевой Елизаветой II. Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Юлиан

Певец выступает на торжественных мероприятиях в Москве и гастролирует с сольным концертом, посвященным 30-летию его творческой деятельности. В частности, он исполняет хиты, написанные для него композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.

Исполнитель часто снимается в музыкальных проектах на телевидении. В прошлом году принял участие в шоу «Перепой звезду» на Первом канале.

Юлиан предпочитает не комментировать политические темы, поскольку считает, что артисты должны петь.

«Я не люблю, когда артисты лезут в политику и дают свою оценку событиям, в которых не разбираются. Это порой получается так глупо, что тут даже нечего обсуждать. Считаю: артисты должны петь, а не лезть в политику. Что касается Украины, я надеюсь, испортить наши отношения до конца невозможно», — сообщил он газете «Моя семья» в марте 2022 года.

За что Юлиан критикует Киркорова

Юлиан считает неуместным омоложение певца Филиппа Киркорова за счет пластических операций в 56 лет.

«Киркорову, может, самому нравится то, что он делает, но мне кажется это неуместным. То же касается и операций по омоложению. Надо не забывать, сколько тебе лет! Молодым можно быть в душе», — заявил он.

Также артист не одобряет совместное творчество Киркорова с блогерами. По словам Юлиана, сам он бы никогда не стал петь с молодыми артистами.

«Я не представляю, чтобы я спел, например, дуэтом с Ольгой Бузовой. Я вообще смотрю на всех блогеров и не понимаю, о чем они поют — все время с кашей во рту, пытаются пародировать какой-то акцент. Как я могу с ними петь? Это не искусство! Интернет развязал руки всем бездарностям», — уточнил исполнитель.

В декабре Юлиан осудил артиста и его коллег за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Как Юлиан относится к Пугачевой

После отъезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой певец Юлиан встал на ее защиту и напомнил порталу Prozvezd о ее вкладе в развитие российской культуры.

«Мы же уже готовы и Пугачеву распять, хотя еще вчера ее на руках носили. А теперь она — враг народа? Время все расставит на свои места! Алла многое сделала для нашей эстрады, об этом нельзя забывать», — сообщил он.

Артист также выступил против того, чтобы Аллу Пугачеву лишали званий и различных преференций.

«Пугачева и те, кто уехал из страны, уже сами себя лишили главного — своих зрителей и поклонников! Нигде больше нет такой потрясающей публики, как в России! Алла это понимает, как никто другой. Вы думаете она там счастлива? Она очень страдает из-за этого», — отметил исполнитель.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Певец Юлиан в 2006 году

Что известно о личной жизни Юлиана

Юлиану приписывали романы с артистками Людмилой Зыкиной, Нонной Мордюковой и Ангелиной Вовк. Однако о своих отношениях артист впервые рассказал в 2018 году. Исполнитель сообщил о романе с певицей Анастасией, которая на восемь лет старше его.

В 2019 году пара сыграла свадьбу. В знак своей любви Юлиан подарил супруге трехэтажный особняк стоимостью 10 млн рублей, но спустя год брака артисты развелись.

По словам Анастасии, инициатором разрыва стал Юлиан. Она сообщила, что пыталась сохранить союз, на многие вещи закрывала глаза, но в итоге супруг ушел от нее. Артист также заявлял, что до последнего боролся за семью.

В июне 2022 года певец сообщил, что счастлив в отношениях с балериной Марией, которая танцевала во время выступления певца Димы Билана на «Евровидении».

«Если у нас все будет хорошо с Машей. Если мы за год-два сможем понять, что рождены друг для друга, то будет ребенок!» — говорил он.

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