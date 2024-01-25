Стало известно, сколько концертов Лолиты отменили в России Лолита сообщила о 10 отмененных концертах в городах Подмосковья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все десять подмосковных концертов Лолиты Милявской были отменены, сообщает ТАСС. Об этом заявила сама певица, уточнив, что мероприятия должны были состояться в рамках юбилейного тура в феврале.

Они должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуево и других городах. Все площадки уже разместили информацию об отмене концертов на своих сайтах.

Также сообщается, что Лолита планирует провести еще 10 концертов в разных городах России. При этом два выступления, в Омске и Новосибирске, уже отменены. В беседе с агентством певица не смогла ответить на вопрос, будут ли отменены и другие мероприятия с ее участием.

Ранее сообщалось, что Лолита потеряла миллионы рублей из-за отмены концертов после ее участия в «голой» вечеринке. За каждое из 10 отмененных выступлений она получала не менее чем 3 млн рублей.

Вместе с тем певица заявила, что не уедет за границу, несмотря на отмены концертов. По словам Лолиты, ей комфортно работать в России, а на Украине и в Европе ее уже давно запретили. Певица добавила, что ее никогда не посещало «желание покорить мир», и она и до этого редко покидала Россию. Теперь же, продолжила Лолита, у нее нет в том числе технических и экономических возможностей для зарубежного турне.