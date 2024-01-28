Что за скандал с Кудрявцевой? За что она облила женщину водой

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева вновь оказалась в поле зрения прессы — в этот раз артистка, не сдержав эмоции, облила водой женщину. Где и почему это произошло, как звезда объяснила свой поступок?

Кого и за что Кудрявцева облила водой

Телеведущая была одной из приглашенных гостей телепрограммы «Привет, Андрей!». На шоу присутствовал и 21-летний певец Виктор Мохнев из Могилева, которого мать родила и бросила в общественном туалете. Молодой человек рос в приемной семье, а на шоу пришел, чтобы увидеться с биологической родительницей Еленой, проживающей в Белоруссии.

Женщина рассказала, что лишена родительских прав, однако не отказывалась от детей и стабильно платит алименты. Елена отметила, что ошиблась и каждый день просит прощения у Бога за то, что начала злоупотреблять алкоголем, из-за чего лишилась пятерых детей.

В студии женщину посадили рядом с сыном и Кудрявцевой. После того как закончился видеосюжет о жизни женщины, телеведущая плеснула водой в лицо гостье.

«Пришла, поплакала, и ее простить, что ли? Я не такая добрая, как вы все. Извините меня. Это не со зла. Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов», — возмутилась ведущая.

Кудрявцева со слезами на глазах осудила Елену за решение бросить пятерых детей и спросила, почему та не дала сыну любви, хотя его приемные родители предлагали белоруске встретиться с мальчиком.

Виктор, сын героини, простил родную мать в эфире шоу. Встретившись в студии программы, они обнялись.

Что сказала Кудрявцева о скандале на шоу Малахова

Позднее телеведущая объяснила в своем Telegram-канале, что история молодого человека и бросившей его матери потрясала ее «своей чудовищностью». По словам Кудрявцевой, в один момент у нее просто «упало забрало» и она вылила стакан воды «от бессилия, злости и боли за пацана», в глазах которого боль, которую никогда никому не понять.

«Паренек пришел потом ко мне в гримерку. Мы обнялись и молча стояли. А я плакала... Какой же у меня дурацкий характер! Ведь можно сделать лицо кирпичом и пропустить мимо своей души. А у меня не получается», — призналась теледива.

Артистка отметила, что по ее опыту после таких встреч на камеру биологические родители зачастую «забивают на детей, а еще могут им на шею сесть, чтобы их дети содержали».

«Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок», — подытожила Кудрявцева.

Как россияне отнеслись к выходке Кудрявцевой

Мнения зрителей разделились. Некоторые раскритиковали телеведущую за ее поведение и призвали принести извинения за выплеснутую в лицо женщине воду.

«Она совершила мерзкий поступок. <...> Даже извиниться смелости не хватает», — возмутилась пользовательница Сети.

«Это как пнуть, ударить бомжа. Нищая душонка у тебя, лерка. Даже с большой буквы писать не хочется», — добавила другая.

Нашлись и те, кто поддержали звезду. В комментариях к посту Кудрявцевой появилась девушка, представившаяся сестрой Мохнева, она рассказала подробности о его детстве.

«Витю она бросила при рождении в дырку уличного туалета, а его брата она родила и закопала в навозе. Мальчишки чудом выжили! И что-то она не горела желанием их видеть, когда была возможность проехать 15 км, а тут аж в Москву поперлась! За кулисами она сказала, что он ей не нужен, не пиши, не ищи! Ехала она за деньгами и на халяву, думала звездой в село вернуться, наливали бы бесплатно!» — написала пользовательница Елена.

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