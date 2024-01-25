Лолита заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская заявила, что больше не интересуется шоу-бизнесом, сообщает РИА Новости. Также она добавила, что не знает, состоятся ли ее концерты, запланированные в рамках юбилейного тура.

Ранее сообщалось, что все 10 подмосковных концертов Лолиты отменены. Певица уточнила, что мероприятия должны были состояться в рамках юбилейного тура в феврале. Как подсчитал MK.RU, за каждый концерт артистка получала несколько миллионов рублей.

До этого Милявская заявила, что не уедет работать за границу после отмены своих концертов в России. Она объяснила, что ей комфортно в РФ, а на Украине и в Европе ее давно запретили. Певица добавила, что ее никогда не посещало «желание покорить мир» и она и до этого редко покидала Россию. Теперь же, продолжила Лолита, у нее нет даже технических и экономических возможностей для зарубежного турне.

Певицу раскритиковали за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и поздравления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Милявская отреагировала на упреки в свой адрес и опубликовала видеообращение, в котором объяснила, что пост был размещен в 2019 году. По ее мнению, шквал критики в ее адрес является результатом работы украинской стороны, которой выгодны конфликты в России.