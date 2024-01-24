Лолита напомнила о запрете выступать за границей после отмен в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Лолита Милявская заявила, что не уедет работать за границу после отмены своих концертов в России. В беседе с «Ридусом» артистка объяснила, что ей комфортно в РФ, а на Украине и в Европе ее давно запретили.

Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало. <...> Там своих достаточно. И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами, — уточнила Лолита.

Певица добавила, что и до этого редко покидала Россию. Теперь же, продолжила Лолита, у нее нет даже технических и экономических возможностей для зарубежного турне.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Раменском. С соответствующей просьбой в ведомство обратилось общественное движение «Зов Народа». «Отмену» певицы общественники связывали с ее участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

До этого на певицу посыпалась критика за участие в «голой» вечеринке и поздравления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Милявская отреагировала на упреки в свой адрес и опубликовала видеообращение, в котором объяснила, что пост был размещен в ее Instagram (деятельность в РФ запрещена) в 2019 году. По ее мнению, шквал критики в ее адрес является результатом работы украинской стороны, которой выгодны конфликты в России.