Стало известно, по чьей просьбе отменили концерт Лолиты в Раменском Концерт Лолиты в Подмосковье отменили по просьбе общественников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

В Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Раменском. Официальный ответ министра Василия Кузнецова в адрес общественного движения «Зов Народа» опубликовал Telegram-канал Readovka.

По информации администрации Раменского городского округа Московской области, концерт Лолиты Милявской в ДК «Сатурн» отменен, продажа билетов остановлена, Зрители оповещены о способах возврата билетов, — указано в документе.

Ранее «Зов Народа» в Telegram отмечал другие успехи в борьбе с гастролями знаменитой артистки. «Отмену» певицы общественники связывали с ее участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Гонораров у Милявской становится все меньше и меньше после ее участия в «голой» вечеринке Ивлеевой — ранее отменили ее выступление на «Зимнем Show» и сольные концерты в Омске, Кургане и Красноярске. Общественное движение «Зов Народа» также попросило правительства Тюменской и Московской областей отменить ее выступления, которые должны состояться в конце февраля, и в этих регионах. Доползалась, — заключал «Зов Народа».

В связи с этими событиями Лолита стала больше времени уделять домашним делам, о чем рассказывала на своих страницах в соцсетях. Артистка приняла участие в благотворительной акции Собчак в поддержку жителей Белгорода. Отмена концертов и корпоративов обошлась ей примерно в 7 млн рублей.