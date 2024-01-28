Кто такая Анна Трубецкая? Почему перед ней извинилось жюри «Голоса»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анна Трубецкая

Участница шоу «Голос» Анна Трубецкая заставила извиниться членов жюри музыкального проекта. Кто она такая, в чем были неправы звездные наставники?

За что жюри извинялось на шоу «Голос»

Жюри шоу «Голос» на Первом канале оказалось в центре скандала после одного из слепых прослушиваний. На отборочном этапе звезды недооценили талант вокалистки Анны Трубецкой, за что им впоследствии пришлось извиняться.

Согласно правилам, чтобы участник прошел в проект дальше, во время его выступления к нему должен повернуться хотя бы один наставник. Пока Трубецкая пела хит Григория Лепса и Ирины Аллегровой «Я тебе не верю», этого не сделал никто из звездных экспертов. Члены жюри в лице Полины Гагариной, Антона Беляева, Владимира Преснякова и Zivert сочли голос исполнительницы слишком хриплым.

Пока Трубецкая выступала на сцене, Гагарина несколько раз хотела нажать красную кнопку, но не решилась выбрать девушку к себе в команду. Когда участница закончила исполнение песни, члены жюри спросили ее, действительно ли голос вокалистки настолько сиплый.

«У меня просто возникал вопрос, мне очень нравится эта хрипотца, сипота и все такое, но в то же самое время я переживаю: встроено это в вас, или есть чистый звук, и когда идет сип, у меня вопрос: „Что там есть на самом деле?“ То есть не больно ли вам, есть ли чистый звук», — спросила Гагарина.

Трубецкая ответила, что способна петь и чистым звуком, и спела отрывок из другой песни, чтобы доказать правдивость своих слов.

В итоге наставники попросили у музыканта прощения и отметили, что если бы она выбрала другую композицию или стилистический прием, то к ней непременно повернулись бы все члены. Звезды подчеркнули, что Трубецкая — настоящий талант.

«Я просто хочу извиниться, не разглядела <...>. Меня, видимо, сбила песня. Я сидела и мешкала, а сейчас я извиняюсь, мне жаль», — сказала Zivert.

Кто такая Анна Трубецкая

Девушка является уроженкой Белоруссии. Она долгое время оттачивала навыки под руководством педагога Светланы Бенько и регулярно участвовала в многочисленных песенных конкурсах, завоевывая награды. В 2022 году Трубецкая стала победительницей фестиваля «Славянский базар».

Ранее артистка участвовала в украинском шоу талантов «X-фактор» вместе с группой Jazz City Band, а затем продолжила путь самостоятельно. Наставницей Трубецкой была Настя Каменских, под руководством которой вокалистка дошла до финала.

После «X-фактора» Трубецкая начала развивать сольную карьеру, а в 2020 году она решила поучаствовать в юбилейном сезоне телепроекта «Голос країни». Певица покорила членов жюри композицией «Полюс притяжения» Тины Кароль, которая сидела в кресле наставницы. Номер впечатлил не только экспертов проекта, но и зрителей — запись набрала миллионы просмотров в Сети.

Вокалистка счастлива замужем. Супруги живут на два города и, несмотря на сложности, поддерживают друг друга во всех начинаниях. Супруги мечтают о детях, однако Трубецкая не спешит с беременностью, поскольку не хочет, чтобы ребенок был обделен вниманием, пока мама занята самореализацией.

Какие еще скандалы на «Голосе» были в этом году

Первый день съемок нового сезона шоу, вернувшегося в эфир после продолжительного перерыва, закончился уходом из студии одного из наставников, а именно Полины Гагариной. Звезда заявила, что участники «травмировали и использовали» ее.

Певица оказалась расстроена после выступления одной из конкурсанток. 29-летняя вокалистка Анастасия Паньшина исполнила на сцене хит звезды «Спектакль окончен», благодаря чему к ней повернулись и Пресняков, и Гагарина. Участница поблагодарила певицу за поддержку, однако в качестве наставника выбрала музыканта.

Решение Паньшиной очень расстроило Гагарину, из-за чего к ней подбежал полуфиналист «Голоса» Антон Беляев и вывел девушку из студии. Спустя время певица все же вернулась в кресло наставника, в шутку назвав ситуацию «абьюзом».

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