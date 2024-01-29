Магнитные бури сегодня, 29 января: что будет завтра, какой силы, прогноз

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Сегодня, 29 января, на Земле наблюдается слабая магнитная буря, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Будут ли геомагнитные колебания завтра?

Что известно о магнитных бурях 29 и 30 января

По прогнозам ученых, с полуночи и до 18:00 по московскому времени магнитные колебания будут достигать невысокого уровня Kp 3, что является слабой магнитной бурей.

Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле составляет 5%, а вероятность сильного магнитного шторма — 1%, поясняют ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Портал my-calend сообщает, что сегодня на Земле в течение дня сила геомагнитных ударов достигнет трех баллов.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — говорится в публикации my-calend.

Завтра, 30 января, пик магнитной бури, сила которой составит четыре балла, ожидается около 18:00 по московскому времени.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 30 января. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость», — отмечают авторы my-calend.

Как пережить магнитную бурю

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко считает, что справиться с геомагнитными бурями помогут здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя. Она рекомендовала на время магнитных бурь воздержаться от физических и умственных нагрузок и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон (не менее семи — девяти часов) позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — объяснила медик.

Также невролог Александр Евдокимов заявил NEWS.ru, что геомагнитные колебания оказывают наибольшее влияние на новорожденных людей. Младенцы в период магнитных бурь могут много плакать, капризничать и испытывать трудности со сном. Это связано с незрелостью структур головного мозга. Ухудшение состояния также могут замечать люди пожилого возраста.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

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