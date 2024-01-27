Стало известно, как выросло энергопотребление в России Энергопотребление в РФ с начала года выросло на 4,9% из-за холодной погоды

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Энергопотребление в РФ с начала 2024 года выросло на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост во многом связан с холодной погодой, сообщил глава «Системного оператора ЕЭС» Федор Опадчий. По словам специалиста, такие данные пока не позволяют судить о тренде, который отражает развитие экономики страны, но в целом «заметный рост присутствует».

Холодно в этом году, поэтому потребление относительно прошлого года сейчас — плюс 4,9%, — сказал он.

Терапевт Тимур Асанов ранее рассказал, что сохранить тепло в квартире при отключенном отоплении можно, если постелить ковры и повесить плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза. Медик добавил, что в такой ситуации стоит закрыть все нежилые или угловые комнаты.

Еще одним способом согреться является горячая еда: суп, теплый напиток с имбирем и корицей. Асанов отметил, что в холод нельзя употреблять алкогольные напитки, так как спиртное создает иллюзию тепла из-за расширения сосудов.

Иммунолог Владимир Болибок ранее посоветовал больше гулять, чтобы защитить организм от заболеваний во время всплеска инфекций. По его словам, при этом важно избегать переохлаждений, чтобы не ослабить иммунную систему.