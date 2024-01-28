Синоптик рассказал о резком изменении погоды Синоптик Шувалов предупредил москвичей о всплеске тепла на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Со вторника, 30 января, в Москве прогнозируется новый всплеск тепла, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в дневные часы увеличится до плюсовых значений.

С 30 января в Москве прогнозируется новый всплеск тепла. Температура воздуха с минус 10 градусов поднимется до плюсовых значений. В дневные часы потеплеет до +2 градусов. Наиболее сильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в четверг и пятницу. Такая погода сохранится до конца недели. В целом температура воздуха будет на 5–7 градусов выше нормы, — сообщил он.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала приход в Московский регион аномального потепления с плюсовыми температурами. По ее словам, до конца недели в столице сохранятся условия для образования сосулек, также возможен сход снежных масс с крыш.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие выходные, 27–28 января, в Москве установится мягкая зимняя погода, подходящая для активностей на открытом воздухе. По его словам, днем температура воздуха будет держаться в районе минус 5 градусов, ночью — до минус 9.