«Солнцепеки» обратили в бегство ВСУ: новости СВО на утро 29 января

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А «Солнцепек»

Удары российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» обратили в бегство Вооруженные силы Украины под Харьковом, заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, все атаки украинских военных в регионе были отражены, им пришлось ретироваться.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 28 января, читайте в материале NEWS.ru.

Мирный житель стал жертвой атаки ВСУ по Новой Каховке

В результате артиллерийского удара со стороны ВСУ по Новой Каховке погиб один мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, еще один человек получил травмы.

Российские удары остановили производство дальнобойных ракет на Украине

Украинский военно-промышленный комплекс был способен разрабатывать дальнобойное оружие до того момента, как Россия нанесла ракетный удар 29 декабря прошлого года, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, страна обладала соответствующим вооружением и до указанной даты сохраняла возможность его производства.

Генерал также отметил, что объект, где Украина осуществляла разработку ракетных систем, подвергся удару. Кривонос задался вопросом, возбуждались ли уголовные дела Службой безопасности Украины против лиц, ответственных за «утечку информации» из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса. Однако в СБУ отрицательно ответили на его запрос.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В НАТО рассказали о переговорах России и Украины

Возможность для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной появится после выборов президента США в конце текущего года, заявил бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

По его словам, конфликт завершится «по сценарию Корейской войны», и Россия сохранит контроль над Крымом и некоторыми украинскими территориями.

Российские дроны уничижают лодки и пехоту ВСУ

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» успешно уничтожили три моторные лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку.

Отмечается, что оператор дрона профессионально навел его на одну из лодок, а помощник корректировал полет, обеспечивая точное попадание. Поразить цель удалось с первой же попытки.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным оборонного ведомства, на участке фронта разведчики получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Торнадо» смел украинских штурмовиков

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

ЕС саботирует экономику стран для помощи Киеву

Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ ЕС. В нем говорится, что Брюссель намерен в случае необходимости ударить по «экономическим слабостям» Будапешта.

В частности, ЕС собирается поставить под угрозу венгерскую валюту, а также вызвать недоверие инвесторов в попытке нанести ущерб «рабочим местам и экономическому росту» страны, отмечает издание.

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