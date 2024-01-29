Российские десантники дронами уничтожили три моторные лодки ВСУ

Фото: МО РФ

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» успешно уничтожили три моторные лодки с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России. Таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку.

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников из состава группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают плавсредства ВСУ на которых они пытаются форсировать реку. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра, на которые осуществлялась погрузка десанта, — заявили в Минобороны.

Отмечается, что оператор дрона профессионально навел его на одну из лодок, а помощник корректировал полет, обеспечивая точное попадание. Поразить цель удалось с первой же попытки.

Ранее стало известно, что сержант ВС РФ в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ. Военный вывел пленных из подвала, один из них был ранен. Он был награжден орденом Мужества.

Также сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.