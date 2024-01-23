Российский боец рассказал, как раненым захватил в плен шестерых солдат ВСУ Сержант Шамалюк нашел в подвале шестерых украинских солдат и взял их в плен

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Министерство обороны России опубликовало видео с рассказом сержанта ВС РФ Дениса Шамалюка, который в одиночку взял в плен шестерых солдат ВСУ, его слова приводит РИА Новости. Военный вывел пленных из подвала, один из них был ранен. Ранение перед этим получил и Шамалюк. Позже его отвезли в медицинский батальон. Сержант награжден орденом Мужества.

Завязался ближний стрелковый бой, колонна остановилась, <...> я занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, сел и начал наблюдать — подвал был закрыт. Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. <...> Я крикнул: «Есть кто? Выходи!» Раздался голос: «Не стреляйте, у нас раненый». Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <...> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие, — рассказал боец.

Ранее сообщалось, что мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ. Еще одного он взял в плен, а третьему удалось сбежать. Россиянин попал в засаду при проверке дома. В нем в этот момент было темно, и он не заметил украинских солдат, пока те не напали на него со спины.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что солдат вышел победителем благодаря навыкам рукопашного боя. Он не исключил, что военный знал: эта подготовка ему пригодится в критической ситуации.