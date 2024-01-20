Герой России объяснил, как морпех победил троих бойцов ВСУ голыми руками Генерал Липовой: якутский морпех победил троих бойцов ВСУ благодаря «рукопашке»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что мобилизованный морпех из Якутии вышел победителем из схватки с тремя бойцами ВСУ благодаря навыкам рукопашного боя. Собеседник не исключил, что военный знал, что эта подготовка ему пригодится в критической ситуации. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Хорошая физподготовка, знание рукопашного боя, он не ленился, понимая, что это когда-то ему пригодится в критической ситуации. Плюс, скорее всего, ему помог выйти победителем выброс адреналина. Молодец парень, таких бы побольше. Именно такими людьми гордится наша армия. Предположу, что бойцы ВСУ не ожидали, что получат отпор, думали, что это легкая добыча, — сказал Липовой.

Ранее РИА Новости сообщило, что мобилизованный боец штурмового подразделения морской пехоты с позывным Куба ликвидировал на Донецком направлении в рукопашной схватке бойца ВСУ, еще одного взял в плен. Третий противник сбежал.

Ранее штурмовые группы десантников из Ярославля овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска. Гвардейцы крылатой пехоты провели скрытную и незаметную атаку на опорный пункт, подойдя с разных направлений. Опорный пункт был обнаружен с использованием беспилотного летательного аппарата. Полученные координаты позволили нанести артиллерийский удар и использовать FPV-дроны. После этого штурмовики успешно захватили и зачистили объект.

В ночь на 20 января группировка войск «Запад» успешно отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. Основная нагрузка легла на мотострелковые соединения группировки, которые действовали совместно с артиллерией и армейской авиацией.